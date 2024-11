Österreich gegen Deutschland. Wenn es um Fußball geht, denkt man an ... nein, diesmal nicht an Córdoba 1978. Diesmal geht es um Frauenfußball und die aktuelle Auslosung der Nations League. In einer Gruppe treffen die Österreicherinnen und die deutschen Fußballerinnen aufeinander, die Spiele werden im neuen Jahr stattfinden. In Österreich gibt es offiziell seit 1990 eine Frauenfußball-Nationalmannschaft, in Deutschland seit 1982.