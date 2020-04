In Österreich sollen flächendeckend alle Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen auf das Coronavirus getestet werden. "Das ist der Bereich mit dem höchsten Risiko", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober zur Begründung. Insgesamt betreffe das "in den nächsten Wochen" rund 130 000 Menschen. Zusätzlich soll es auch in anderen Bereichen wie dem Handel mehr zielgerichtete und schnellere Tests geben. Innenminister Karl Nehammer kündigte an, dass künftig auch Polizisten bei der Befragung infizierter Menschen helfen könnten, um alle Kontaktpersonen zu ermitteln. Dies sei ein Angebot, erklärte er, entscheiden müssten darüber die Landessanitätsdirektionen.