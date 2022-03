Finanzminister Magnus Brunner über die Folgen des Krieges in der Ukraine für Österreich - und wie das Land mit Milliardenhilfen die exorbitanten Energiepreise abfedern will.

Interview von Hans-Peter Siebenhaar, Wien

Nicht nur der Krieg in der Ukraine, hohe Energiepreise und die steigende Inflation bestimmen derzeit die Tagesplanung von Österreichs Finanzminister Magnus Brunner. Diese Woche musste der Vorarlberger eine Zwangspause einlegen. Der seit Dezember vergangenen Jahres amtierende ÖVP-Politiker ist an Covid-19 erkrankt, aber mit leichten Symptomen. Deshalb fand das Gespräch mit dem 49-Jährigen per Telefon statt.