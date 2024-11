Als ich neulich bei Eiseskälte auf dem Rad den Ring in Wien auf dem Weg zu irgendeinem Termin entlangdüste, sah ich aus dem Augenwinkel eine Reihe großer Aufsteller, jeweils etwa einen Meter hoch und zwei Meter breit, auf dem Gehweg längs der Mauer am Burgring stehen. Die meisten waren mit durchsichtigem Klebeband repariert. Sie waren offenbar zertreten, zerschlagen worden.

Ich stieg ab, trat heran, blieb. Und sah faszinierend spröde, seltsam menschenleere Fotos: Interieurs von Wohnungen, steril manche, kalt andere, und jedes Foto strahlte Hoffnungslosigkeit und Trauer aus. Dazu kurze Zitate, Bekenntnisse großer Verzweiflung, Mutlosigkeit, Hilflosigkeit – knappe Situationsbeschreibungen, Erinnerungen, in Worte gefasste Traumata. Ich war, ungeplant, in die Ausstellung des Wiener Künstlers und Fotografen Robert Fleischanderl hingeraten – und fand so schnell nicht wieder heraus.

Das Projekt, das „Warum lachst Du nicht?“ heißt, zeigt 14 Geschichten von häuslicher Gewalt, lässt 14 Opfer zu Wort kommen und zeigt 14 Umgebungen, in denen sie misshandelt, missbraucht, gedemütigt, eingesperrt, terrorisiert wurden. Stehen bleiben soll sie bis zum 10. Dezember, wenn die Aktionstage gegen Gewalt an Frauen enden, die alljährlich im Spätherbst stattfinden. Die Ausstellung war vor einigen Tagen von Justizministerin Alma Zadić (Grüne) und der Frau des Bundespräsidenten, Doris Schmidbauer, eröffnet worden.

Fleischanderl war von Michaela Egger, der Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Niederösterreich, gefragt worden, ob er sich ein Projekt zum Thema häusliche Gewalt vorstellen könne. Er konnte – und hat Opfer besucht, die einwilligten, mit ihm zu reden, ihm ihre Geschichten zu erzählen, ihre Wohnungen zu zeigen, wo die Misshandlungen stattfanden. Am Telefon berichtet er, dass die Texte, die er jeweils dazugestellt habe, aus Polizeiprotokollen, psychiatrischen Gutachten, aber auch aus den Gesprächen mit den Opfern stammen.

Die 28 Bild-Text-Paare öffnen, in einer betont kargen Inszenierung, den Blick auf die unglaubliche Wucht, mit der Frauen von Ehemännern, Partnern, Vätern, terrorisiert werden. „Ich durfte nur vier Sachen machen. Atmen, Essen, Arbeiten und mit ihm Sex haben.“ Oder: „Ich hatte Schmerzen und flehte ihn an, dass er mich ins Krankenhaus bringt. Er lachte mich aus und meinte, dass ich selbst schuld sei und dass ich ihn ja provoziert hätte.“

Zeugnisse von Stalking und Morddrohungen

Es gibt Zeugnisse von sexuellem Missbrauch, von Stalking, von Morddrohungen. Aber auch von der Erleichterung, wenn die Frauen endlich in Sicherheit waren. Wenn jemand geholfen hatte, wenn ein Gerichtsverfahren vorbei war. Wenn sie nach Hause gehen konnten, ohne Angst. „Jetzt kann ich meine Bilder und meine Sachen in der Wohnung aufhängen. Früher durfte ich das ja nicht. Jetzt ist es meine Wohnung.“

Immer noch hallt dieser Satz einer Frau in mir nach, der neben einem Foto von einem Sofa mit akribisch angeordneten Sofakissen steht, darüber ein Poster mit dem Wort: „Life“: „Diese Hoffnung ist das Schlimmste.“

Die Hoffnung, dass es aufhört? Dass der Mann einsichtig wird? Dass jemand hilft?

27 Morde an Frauen, weil sie Frauen sind

27 Femizide gab es in Österreich allein in diesem Jahr. 27 Morde an Frauen, weil sie Frauen sind. Oder besser: waren. Außerdem 39 Mordversuche beziehungsweise schwere Gewalttaten. Im Februar dieses Jahres wurden allein an einem Tag in Wien fünf Frauen ermordet. Jede fünfte Frau war schon Opfer von Gewalt durch ihre Intimpartner.

Fleischanderl erzählt aber nicht nur von der zweijährigen, sehr emotionalen Arbeit an „Warum lachst Du nicht?“, sondern auch davon, wie sehr er jetzt, da sie in Wien gezeigt wird, darum kämpfen muss, dass die Werke überleben. Mehrmals schon wurden Aufsteller in der Nacht von Unbekannten zerstört. Der Künstler hat bei der Polizei Anzeige erstattet; die ermitteln nun wegen Hate Crime.

Aber es gibt auch die andere Seite, und die macht ihm Mut: Jeden Morgen fährt er jetzt in der Früh an den Burgring, um zu schauen, was noch steht. Beim ersten Mal, als er den massiven Schaden, die zersplitterten Tafeln besah, hatte er nicht genug Klebeband dabei, um alles zu reparieren. „Ich habe einen Post in den Social Media abgesetzt und gefragt, wer helfen kann. Innerhalb kürzester Zeit kamen zahlreiche Menschen mit Taschen voller Klebeband und haben mich dabei unterstützt, meine Arbeiten wieder zusammenzusetzen.“ Einmal, sagt er, sei eine Dame in einem eleganten Kostüm stehen geblieben und habe dann wortlos mit angepackt.

Fleischanderl ist gerührt, empört und zugleich ratlos. Die Publikation zu seiner Ausstellung über häusliche Gewalt soll am kommenden Montag, am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, im Museumsquartier präsentiert werden. Die Kunstwerke selbst sollten danach eigentlich noch anderswo in Österreich und eventuell auch in Deutschland zu sehen sein. Aber der Fotograf ist sich nicht mehr so sicher: „Ich hoffe, dass von der Ausstellung etwas übrig bleibt.“

