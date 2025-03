Österreichs neue Drei-Parteien-Regierung hat den angekündigten Stopp des Familiennachzugs offiziell beschlossen. In der Kabinettssitzung sei festgelegt worden, die nationalen Regelungen entsprechend anzupassen, um den Familiennachzug mit sofortiger Wirkung auszusetzen, hieß es am Mittwoch aus dem Kanzleramt. Damit solle die öffentliche Ordnung gewährleistet werden. Zudem sei vereinbart worden, auf europäischer Ebene alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) solle berücksichtigt werden. Österreich beruft sich dabei auf die EU-Notfallklausel, die greift, wenn die innere Sicherheit gefährdet ist. Bereits in der vergangenen Woche hatte Innenminister Gerhard Karner auf EU-Ebene für einen Stopp des Familiennachzugs geworben. In einem Schreiben an die EU-Kommission argumentierte er, dass das Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystem überlastet sei. Der Vorstoß ist rechtlich umstritten: Kritiker sehen darin einen Verstoß gegen das Asylrecht sowie die Europäische Menschenrechtskonvention. Die Regierung aus der konservativen Volkspartei ÖVP, der sozialdemokratischen SPÖ und den liberalen Neos war Anfang März vereidigt worden. Es ist die erste Dreierkoalition in Österreich.