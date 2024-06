Im deutschen Fernsehen laufen derzeit Wahlwerbespots, kuriose, erwartbare, leider auch abstoßende. Um Stimmen für die Europawahl buhlen Parteien, von denen man noch nie gehört hat („Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung“) oder nie wieder hören möchte (der NPD-Nachfolger „Die Heimat“, der in seinen Spots gegen Flüchtlinge hetzt). In Deutschland hat der Bundeswahlausschuss 34 Parteien und politische Vereinigungen für die Europawahl zugelassen. In Österreich treten dagegen nur sieben Parteien an: ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos, KPÖ Plus und DNA (Demokratisch – Neutral – Authentisch).