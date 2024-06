Nach der Europawahl beginnt in Brüssel das Gezerre um die Spitzenposten. Bis die ersten Namen feststehen, lohnt ein Blick auf die Wahlbeteiligung: In Deutschland lag sie bei 64,8 Prozent, in Österreich gingen hingegen nur 56,3 Prozent der Wahlberechtigten am vergangenen Sonntag zur Wahl. EU-weit lag der Schnitt bei 51,1 Prozent.