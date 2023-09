Othmar Karas ist 1999 ÖVP-Abgeordneter in Brüssel. Langsam fängt er an, sich Sorgen um die EU zu machen. Von der politischen Mitte fordert er eine klare Haltung gegenüber Rechtspopulisten wie Orbán und Kaczyński.

Othmar Karas sitzt seit 1999 im Europaparlament. Derzeit ist er dessen Erster Vizepräsident, zweimal war er Spitzenkandidat der österreichischen Konservativen für die EU-Wahl. Manche sagen, er sei in Brüssel populärer als bei seinen Parteifreunden in Wien. Was daran liegen mag, dass er - nicht nur europapolitisch - kein Freund von Sebastian Kurz war und auch den derzeitigen Kurs der ÖVP in Teilen kritisch sieht. Im SZ-Interview fordert Karas mehr Engagement für die liberale Demokratie und klare Kante gegenüber der FPÖ.