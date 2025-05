An diesem Samstag wird in Basel das Finale des 69. Eurovision Song Contest (ESC) stattfinden. Für Deutschland, und das ist ungewöhnlich, tritt das Wiener Duo Abor&Tynna an, bestehend aus den Geschwistern Attila und Tünde Bornemisza. Österreich hat den ESC bisher zweimal gewonnen, 1966 war es Udo Jürgens mit „Merci, Chérie“ und 2014 Conchita Wurst mit „Rise Like a Phoenix“; 2018 steuerte Cesár Sampson immerhin noch einen dritten Platz bei. Deutschland siegte ebenfalls zweimal: Nicole gewann 1982 mit „Ein bisschen Frieden“ und Lena Meyer-Landrut 2010 mit „Satellite“. Außerdem gab es vier zweite Plätze für deutsche Starterinnen und Starter. Der ESC wird seit 1956 veranstaltet.