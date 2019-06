2. Juni 2019, 18:57 Uhr Österreich Ermittlungen gegen Polizisten

Nach der Veröffentlichung eines Videos von einer Demonstration ermittelt die Polizei in Wien wegen eines möglichen Falls von Polizeigewalt. Das Video, das am Wochenende bei Twitter veröffentlicht wurde, zeigt mehrere Polizisten, die einen Demonstranten festhalten, während ein anderer Polizist mit großer Gewalt auf ihn einschlägt. Um die Szenerie herum stehen mehrere weitere Polizisten, die sich demonstrativ wegdrehen und den Vorfall dadurch vor Blicken abschirmen. Der Polizei ist das Video nach Angaben eines Sprechers bekannt. Demnach wurde es an das Referat für besondere Ermittlungen weitergeleitet. Ereignet haben soll sich die Szene bei einer Demonstration am Freitag.