Österreich verschärft seine Einreisebestimmungen zur Eindämmung der Omikron-Variante. Ins Land dürfen nach Angaben des Gesundheitsministeriums bis auf weiteres nur noch Erwachsene, die bereits dreifach geimpft oder genesen sind. Für Kinder gelten Sonderregeln. Wer noch nicht geboostert ist, müsse zusätzlich zum Impfnachweis einen PCR-Test vorlegen. Ansonsten müssten die Reisenden sofort in Quarantäne. Die neue Verordnung tritt am Montag in Kraft, wie das Gesundheitsministerium am Freitagabend weiter mitteilte. Für Pendler ändere sich nichts.