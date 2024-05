Die Nachfrage nach Elektroautos ist in Österreich den dritten Monat in Folge rückläufig. Statistik Austria meldet, dass im April die Neuzulassungen von Verbrennern und Hybriden stark gestiegen sind, es bei reinen E-Autos (ohne Hybride) jedoch ein Minus von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gegeben hat. Als Gründe werden "teilweise eingestellte Förderungen, politische Debatten, hohe Preise und die Unsicherheit über einen möglichen Wertverlust" genannt. Damit sind die starken Wachstumsjahre erst mal vorbei. Ende 2023 betrug der Anteil der reinen E-Autos am Kfz-Bestand in Österreich drei Prozent. In Deutschland waren es nach Zahlen von Statista 2,9 Prozent.