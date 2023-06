Im Österreich-Newsletter vom 23. Juni 2023 hat Dominik Prantl über das Thema Titel in Österreich geschrieben. Ein Thema, zu dem auch viele Leserinnen und Leser eine Meinung haben.

Ausdruck der Höflichkeit

Jedes Mal wenn ich mir Opern- oder Theaterkarten für Veranstaltungen in Wien oder Salzburg bestelle, amüsiere ich mich, wenn die Karten, adressiert an Hr. Dipl.-Ing. Taschner, versendet werden. Ich verstehe die Titelnennung als eine Art Höflichkeit. Und da sind uns die Österreicher weit überlegen! Peter Taschner, Rosenheim (Bayern)

Mancherorts in München noch auffälliger

Als in München lebender österreichischer Kabarettist habe ich natürlich auch schon selbst die Titelmanie in meinem Hoamatlandl mehrfach zum Thema gemacht und damit immer für große Heiterkeit beim deutschen Publikum gesorgt. Allerdings habe ich gerade in Bezug auf die Titelsucht erfahren müssen, dass alles, was speziell die Bayern an Österreich lustig finden, genauso in München zu finden ist, wenn nicht sogar in noch auffälligerem Maß. Um dies zu beweisen, empfehle ich, sich nur eine Viertelstunde im Kassenbereich der Käferfiliale in der Münchner Prinzregentenstraße aufzuhalten. Da werden Ihnen Amts- und Berufstitel nur so um die Ohren fliegen, seien sie nun durch mehr oder weniger ehrliches Studium, Heirat oder Promotion an einer internationalen Briefkastenuniversität erworben worden. Ludwig Wolfgang Müller, München

Erbschaft der Habsburger Monarchie

Eine Erbschaft der Habsburger Monarchie im Sinne von "lieber ein Titel als (finanzielle) Mittel". Schon der Kaiser damals wusste, dass ihm die großzügige Verleihung von Titeln billiger kommt als gutes Salär. Bernhard Jochum, Brixlegg (Tirol)

Charmante Würdigung

Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal mit der "Titel-Liebe" in Österreich konfrontiert wurde, fand ich es etwas befremdlich und auch übertrieben. Man kennt es halt aus Deutschland nicht - mit Ausnahme des Verwendens und damit der Sichtbarkeit von Doktor- und Professorentiteln. Inzwischen gefällt es mir sehr gut, da mein Magistertitel in Österreich so charmant gewürdigt wird, z. B. bei der Anrede in offiziellem Rahmen, während er hier bei uns nur ein einsames Dasein auf meiner Visitenkarte fristet. Ich kann daher mit der "Titel-Liebe" sehr gut leben und freue mich drüber. Susanne Bartsch, M.A., Trabitz (Bayern)

Traurig und lustig zugleich

Ich habe 20 Jahre in Steyr (OÖ) gelebt, und als gebürtige Italienerin, d.h. als Ausländerin, noch dazu mit südländischem Aussehen, habe ich gemerkt, welche Unterschiede mein Titel gemacht hat. Ich war nicht mehr die schwarzhaarige Ausländerin (= Türkin? Flüchtling? Ohne Ausbildung? Kann sie überhaupt Deutsch?), aber wie durch ein Wunder war ich die Frau Diplom-Ingenieurin, noch dazu aus Italien! Es war traurig, aber lustig gleichzeitig. Mein Mann, Österreicher und mit Matura, hat sich lustig gemacht, indem er sich als Herr Diplom-Ingenieur vorstellte. Es kam immer regelmäßig die Frage, ob er dann endlich ein Studium abgeschlossen hatte, und die Antwort war immer "Ja, am Standesamt!". Maria Grazia Cacopardi-Schubert, Mailand

Mit der Muttermilch

Titel und deren Nennung in der Ansprache nimmt man als Österreicher mit der Muttermilch auf. Ich fürchte, das kann man als Nicht-Österreicher nicht oder nur sehr schwer verstehen. Am Gymnasium war es ganz normal, die Lehrer als Herr/Frau Professor (ohne zu gendern) anzusprechen. Das behielten wir später an der HTL (eigentlich HTBLVA, also Höhere Technische Bundes- Lehr und Versuchsanstalt) auch so bei, nur unseren Fachvorstand sprachen wir mit "Herr Doktor" an - meist ohne den Namen zu benutzen. Mache ich heute nicht mehr, ich spreche alle meine Ärzte als Herr Doktor xxx an (außer zwei, die offenbar keine Doktoren sind). In der Einladung zum Schulball wurden bei den Lehrkräften alle Titel und auch Funktionen aufgeführt. Das war bei einigen mehrere Zeilen lang. War auch interessant, das zu lesen. Später in meinem Bridgeclub hat mich die Kassiererin immer mit "Herr Ingenieur" angesprochen. Ich habe mich immer gefragt, ob sie überhaupt meinen Namen weiß, aber sie wusste: Ich bin Ingenieur. Das ist zwar kein Titel, sondern eine Standesbezeichnung, steht aber natürlich in meinen Papieren: Perso und Reisepass; im Führerschein nicht, den habe ich schon erhalten, als ich noch kein Recht hatte, die Standesbezeichnung zu führen. Ing. Walter Harand, Ehlershausen (Niedersachsen)

Putziger Umgang

Ich hatte früher beruflich mit österreichischen Stellen zu tun und fand den Umgang mit den Titeln immer recht putzig. Als meine Partner dort herausfanden, dass ich Dipl.-Pol. bin, ohne es bei Unterschriften oder auf der Visitenkarte anzugeben, waren einig leicht fassungslos. Uwe Marsen, Oberursel (Hessen)

Peinliche Penetranz

Die Verwendung von Titeln ist in Österreich natürlich oft von peinlicher Penetranz und hervorschimmernden Minderwertigkeit-Obsessionen geprägt. Viel interessanter schiene mir jedoch eine Ursachenforschung. Wie sehr sind die Titelwut und die Obrigkeitshörigkeit mit der in Österreich, historisch und auch stets in Präsenz, vorhandenen Dominanz der katholisch-klerikal-christdemokratischen Machtstruktur, die in der NS- Zeit nur ein zweites Gesicht zeigte, verknüpft? Sind diese Strukturen nicht auch für die allgegenwärtige Korruption ein Faktor von vitaler Bedeutung. Und noch wichtiger, besteht Hoffnung, diese unerträglich reaktionären Seilschaften jemals loszuwerden, um einen Staat zu machen, der nicht von Egozentrismus, Gier und Angst dominiert ist, sondern sich den dringenden Themen unserer Zeit zuwendet? Helmut Köberl, Graz

Bestandteil des Namens

Ein akademischer Titel gehört zum Namen. Natürlich auch in Österreich. Edith Lochner, Neuburg an der Donau (Bayern)

Höchstens in den Elfenbeintürmen der Universitäten

Jedes Land hat seine Traditionen, seine Geschichte, seine Formen. Anders als in Österreich haben Titel, Orden und dergleichen in der Schweiz völlig, aber wirklich völlig an Bedeutung und Aussage verloren. Doktortitel werden seit Langem außerhalb des "Herr Doktor" beim Arzt überhaupt ignoriert. Höchstens innerhalb der Elfenbeintürme der Universitäten werden etwa noch Prof oder PD angeführt. Und das ist gut so! David-André Beeler, Interlaken (Schweiz)

Zum Einschätzen des Gegenübers

Warum sollten Titel nicht genannt werden? Die deutsche Art, sie größtenteils zu ignorieren (Ausnahme: Medizin, teilweise auch Jura), stößt in Österreich zum großen Teil auf Unverständnis. Mitunter muss man (leider?) im Berufsleben sein Gegenüber einschätzen können, und da kann ein Titel wichtig sein. Zudem sind mir derartige Bezeichnungen lieber als z.B. "Senior Vice President" oder "Facility Manager" (Neudeutsch für "Hausmeister"). Dipl. Chem. Prof. Dr. rer.nat. Wolfgang Fichtner, Wissenschaftlicher Oberrat a.D., Griesheim (Hessen)

Verkleinerung nicht verwunden

Die Österreicher machen sich damit lächerlich. Titel wie Kommerzialrat gehören abgeschafft. Es ist nur peinlich! Man hat oft den Eindruck, dass man/frau der k.-u.-k.-Zeit immer noch hinterhertrauert und die Verkleinerung des Habsburger Reiches bis heute nicht verwunden hat. Regine Steiner, Berlin

Eindeutig zu viele Titel

Als Ärztin trage ich den, von der Universität mit erfolgreich abgeschlossenem Studium und nach Leistung des Hippokratischen Eides, 1968 verliehenen Titel Dr. med univ. Den Titel muss ich in offiziellen Urkunden führen. Leider wurde der Hippokratische Eid inzwischen abgeschafft. Dieser wäre ethisch wesentlich sinnvoller als ein Titel (vielleicht wäre dann doch der eine oder andere Medizinskandal nicht möglich gewesen?) Ich lebe seit 50 Jahren in Berlin, wo ich nicht selten belustigt auf die österreichische Titelsucht angesprochen und belächelt wurde. Schade, denn Österreicher/in mit Herz und Anstand zu sein, reicht doch. Heidrun Kerecz, Berlin

Zwei Visitenkarten

Sie haben absolut recht! Und deshalb habe ich beispielsweise zwei Visitenkarten: Auf der einen steht mein Name (Punkt), auf der anderen "Univ.-Prof." usw., die verwende ich zum Beispiel auf Ämtern schlicht, um mein Ziel möglichst direkt zu erreichen. Das ist Österreich. Milan Turković, Wien

Kokettieren mit dem Titel

Ich arbeite seit vielen Jahren international als Studienreiseleiterin, oft mit österreichischen Unternehmen. Dann verwende / erwähne ich immer meinen Titel der Magistra. Die Veranstalter finden es gut, diese Leistung anbieten zu können: eine akademische Reiseleitung (vor allem eine Historikerin)! Noch dazu "staatlich geprüfte österreichische Fremdenführerin". Bei deutschen Unternehmen erwähne ich vor den Kunden eher nur meinen Werdegang, weniger meinen Titel. Oder ich kokettiere damit, wenn ich am Anfang der Reise meine Visitenkarten verteile. Ich unterrichte nun als Quereinsteigerin in Bayern an zwei Schulen Geschichte (die Reisen mache ich in den Ferien). Die Vorstellung, dass ich in Österreich am Gymnasium automatisch "Frau Professor" wäre, amüsiert mich. Hier bin ich nur "Frau Schlegel". Natalie Schlegel, Pöttmes (Bayern)

Doktor geht immer

Selbst der Herr Kammerschauspieler/Frau Kammerschauspielerin wird in Österreich mit Titel angesprochen. Auch Präsidenten haben wir eine Menge. Kammerpräsident/in, Verfassungsgerichtshofs-Präsident, Fußballbunds-Präsident, und viele andere. Und alle werden, im Radio, im Fernsehen, bei Interviews mit Herr Präsident/Frau Präsidentin angesprochen. Der Bundeskanzler und die Minister/innen und Staatssekretäre und -innen, sowieso.

Ein Ober im Kaffeehaus wurde mal von einem Fremden gefragt: Herr Ober, jeden Gast, der hier hereingekommen ist, haben Sie jetzt mit einem Titel angesprochen. Was sagen Sie denn, wenn einer kommt, der keinen Titel hat? Der Ober daraufhin: Na, Herr Doktor halt. Klaus Tremmel, Perchtoldsdorf (Niederösterreich)

Hinweis

