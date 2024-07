Wie bewerten ausländische Fachkräfte ihre Gastländer? Diese Frage beantwortet eine Umfrage unter 12 500 Expats in aller Welt. Österreich liegt in der Gesamtschau unter 53 gelisteten Ländern auf Platz 24, Deutschland auf Platz 50. Sehr gute Ergebnisse erzielt Österreich in den Kategorien „Reisen & Verkehr“ (Platz 2, Deutschland: Platz 18) oder „Umwelt & Klima“ (Platz 3, Deutschland: Platz 20). Schlecht schaut es indes für Österreich in der Kategorie „lokale Freundlichkeit“ aus, hier reicht es nur für Platz 52 (und damit für den vorletzten Platz vor Kuwait), Deutschland landet auf Platz 49.