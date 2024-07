Europas neue Trägerrakete Ariane 6 ist am Dienstagabend (MEZ) vom Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana ins All gestartet. Ariane 6, die 56 Meter hoch und 540 Tonnen schwer ist, soll künftig Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber in den Weltraum befördern. Deutschland ist nach Frankreich zweitgrößter Geldgeber, der deutsche Anteil an den vier Milliarden Euro hohen Kosten der Rakete beträgt 20,8 Prozent. Österreich hat 0,4 Prozent beigesteuert. Insgesamt waren 13 Länder am Bau von Ariane 6 beteiligt.