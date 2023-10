Von Delna Antia

Wenn Deutsche nach Österreich kommen, müssen sie viele neue Vokabeln lernen. Da gibt es Faschiertes und Fisolen, man trägt Gewand und trinkt Melange. Doch zwei Begriffe gilt es besonders zu verstehen: Piefke und Cordoba. Sie sind beziehungsrelevant. Vor gut 30 Jahren offenbarte die "Piefke-Saga", was die Österreicher von ihren deutschen Touristen mit der tollen D-Mark hielten. In dem Kultwerk von Felix Mitterer lernte man: Der Deutsche ist ein Piefke und damit "großspurig, profitgierig, herrschsüchtig und arrogant". Und der Fußball-Triumph in Cordoba, 1978, spendet wohl ewige Genugtuung. Oder? 2021 machte die deutsche Botschaft in Wien eine Studie zum Deutschlandbild der Österreicher und bestätigte mitunter Altbekanntes: Man schätzt die Deutschen als Partner, ob in der Arbeit oder in der Ehe, aber als tonangebend und rechthaberisch empfindet man sie noch immer. Aktuell leben 225 000 Deutsche in Österreich, das sind knapp 50 000 mehr als noch 2015. Sie sind mit Abstand die größte Ausländergruppe. Wie geht es ihnen umgekehrt - als Deutsche in Österreich? Wir haben mit sieben Deutschen gesprochen, die in Österreich leben und irgendwie ganz froh zu sein scheinen, sich einmal Luft zu machen: über Anfeindungen als Common Sense, wahre Vorurteile und das Glück, endlich Gelassenheit zu lernen.