Neulich bin ich wie Daniel Glattauer (oder besser: wie seine Romanfigur Eduard Brünhofer) mit dem Zug von Wien nach München gefahren. Glattauer hat ein Buch geschrieben, das „In einem Zug“ heißt, was man räumlich (man sitzt in einem Zug) verstehen kann oder als Aufforderung, den Roman in einem Zug zu lesen, also zügig, ohne Unterbrechung, rasend schnell. Brünhofer hockt also im Zug, und zwischen Wien-Hütteldorf und Sankt Pölten denkt er das: „Schräg gegenüber von mir sitzt eine Frau mittleren Alters. Oder eher frühen mittleren Alters.“ Die Frau tut nichts. „Sie liest nicht, sie hört nicht, sie schläft nicht (...) Menschen, die einfach mal nichts tun, fallen sofort auf.“ Brünhofer hat Angst, dass sie ihn anspricht. „Ich liebe zwar Menschen, ich liebe sie wirklich, aber eher schriftlich und durchaus in ihrer Abwesenheit.“ Dann spricht sie ihn an.