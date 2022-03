Seit einer Woche gibt es in weiten Teilen Österreichs keine Maskenpflicht mehr. Ob das so eine gute Idee war?

Von Dominik Prantl

Frühling wird's, die Corona-Maßnahmen sind in weiten Teilen Österreichs gefallen und mit ihnen die Maskenpflicht, fast überall, endlich. Aber irgendwie plagt uns doch die Unsicherheit, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee war. Nicht wegen des Virus, das zwar weiterhin reihenweise Gesundheitsminister aufarbeitet, dem wir nach seiner mutationsbedingten Omikronisierung aber trotz Infektionsrekorden nur noch selbstgefällig ins Gesicht lachen - während sich die Regierung ein Aussetzen der umstrittenen Impfpflicht gestattet.

Nein, die Masken waren auch ein Schutz vor vielen anderen Dingen.

Neulich zum Beispiel bin ich mal wieder Ski gefahren, was man erstmals nach ziemlich genau zwei Jahren wieder ohne größere epidemiologische Bedenken tun darf. Das Tragen einer Maske wird allerdings weiter empfohlen. Das ist beim Skifahren ohnehin keine so schlechte Idee, weil Kälte nicht nur großer Freund von Covid-19, sondern auch größter Feind von Nasenspitze, um es im Idiom des Wolf Haas zu sagen. Ich habe zuletzt - kein Witz - sogar während einer langen Gletscher-Abfahrt eine FFP2-Maske aufgesetzt, weil am Ende sonst Erfrierungen unbestimmten Grades.

Ein wilder Ritt auf Skiern

Bei der Vorbereitung aufs Skifahren ist mir jedenfalls aufgefallen, dass Anfang April in den Bergen des hinteren Ötztals auch eine Veranstaltung namens "Open Faces" stattfindet. Wer das nun spontan für einen Regierungsclaim in bester Freedom-Day-Tradition für die neue Maskenfreiheit hält, lässt außer Acht, dass Face nicht nur Gesicht, sondern auch Bergwand bedeuten kann, und es sich hier um ein Freeride-Rennen handelt, also einen wilden Ritt auf Skiern durch eine steile Bergflanke. In diesem Fall: die bis zu 70 Grad steile, furchteinflößende "Hangerer"-Face.

Womit die assoziative Brücke zurück in den Alltag des Flachlands gespannt wäre. Denn dort entpuppt sich derzeit so manches Antlitz als echtes Hangerer-Face - und das auch jenseits des Blicks in die Abgründe mancher Politiker, sobald deren Maske fällt. Den Bart von Friseur Basti etwa durchfurchen nach zwei Jahren Pandemie inzwischen weiße Strähnen, als handele es sich um Eiszapfen in einer Ötztaler Nordwand. Beim Anblick mancher Pandemiebekanntschaften, wie etwa aus dem Kindergarten der Tochter dagegen, steht man komplett überfordert da, weil sie ohne den Fetzen gar nicht mehr zu erkennen sind. Und hat die schon immer etwas eitle Elisabeth nicht die Gunst der Maske genutzt, um sich unbemerkt die Marionettenfalten glätten zu lassen?

Zudem stellt sich nach einer Woche Offenheit die Frage, ob es so klug war, gleichzeitig Maskenpflicht und Sperrstunde zu lockern. Und zwar nicht, weil einige hellhörige Misanthropen wegen des aufwallenden Nachtlebens bereits die Ära der Ausgangssperre verklären.

Statt beim Feiern auf innere Werte zu achten, weiß man jetzt vielmehr sofort wieder, ob der Gegenüber vorher noch in der Dönerbude den Kebab mit allem genommen hat, und dass dieses geheimnisvolle Nuscheln halt doch nur mit dem zehnten Stamperl Williams-Birne zusammenhängt. Wahrscheinlich werden die Nachtgastronomen deshalb irgendwann ganz bewusst wieder mehr Maske statt Open Faces wagen. Aber in der derzeitigen Stimmung ist das wohl noch etwas viel verlangt.

