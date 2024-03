"Ich finde es gar nicht so inspirierend, was in Österreich los ist"

Interview von Werner Reisinger

Der Abend beginnt nicht gut für Christoph Drexler. Gut eine Stunde vor dem Auftritt im Wiener Kabarett Niedermair im 8. Bezirk in Wien kommt der Sänger des Duos Christoph & Lollo mit betretener Miene an den Kaffeehaustisch, eben sei ihm aufgefallen, dass die Geldbörse weg sei, wohl liegengelassen in einer öffentlichen Toilette in einer U-Bahn-Station. Also macht sich der Drexler dorthin auf, verspricht, bald wiederzukommen, und der Liedermacher und Gitarrist Lorenz "Lollo" Pichler bleibt vorerst alleine zum Interview zurück.