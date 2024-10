Es gibt zwar noch keine neue Bundesregierung in Österreich, aber am Donnerstag trat erstmals der neu gewählte Nationalrat zusammen – mit mehr Männern als im Parlament zuvor. Der Frauenanteil ist von 41 auf 36 Prozent gesunken. Im Deutschen Bundestag liegt er ähnlich hoch beziehungsweise niedrig – aktuell bei 35,7 Prozent. In beiden Parlamenten stellen die Grünen den höchsten Frauenanteil (56 und 59 Prozent), die FPÖ (23) in Österreich und die AfD (11,7) in Deutschland den geringsten.