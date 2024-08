Es ist Mitte August, die Äpfel in meinem Garten werden langsam reif, die Zahl der Mücken, die sich exponentiell zum vielen Regen im Juni vervielfacht hatte, ist auf Normalmaß zurückgegangen. Ich habe die (meteorologisch) heiße Zeit, bevor die (politisch) heiße Zeit vor der Nationalratswahl Ende September beginnt, unter anderem genutzt, um mich durch einen minimal kleinen Teil neuerer Bücher aus Österreich zu lesen. Man kommt gleich ganz anders zurück in die Hauptstadt, wenn man vorher im Kopf unterwegs war in diesem Land voller Ideen und Geschichten.

Denn in der Literatur ist Österreich ja ganz stark, genauso wie im Film, bei der Bühnenkunst und bei Festivals (ich sage nur: Theater in Litschau, Literatur in Heidenreichstein, Jazz rund um Villach); überhaupt kann man manchmal das Gefühl haben, dass sich Kreativität und die Neugier auf Neues wie eine Art Überkompensation in der Kunst so stark ausbilden, weil sie anderswo, etwa im politischen Raum, durch Fantasielosigkeit und Klientelismus erstickt werden.

Man erinnert sich mit Grausen an die Jungmännertruppe

Jedenfalls war ich auf diese Weise unter meinem Pflaumenbaum, der in diesem Jahr besonders schwer trägt, mit Julia Jost in Kärnten, wo der „spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht“ – und habe ihr dabei zugesehen, wie sie sich von ihrer Kindheit, von Wildnis und rauen Umgangsformen, Enge und Isolation auf einem einsamen Bauernhof verabschiedet.

Ich habe Valerie Fritsch dabei begleitet, wie sie, poetisch und doch selbstverständlich, in „Zitronen“ die Grausamkeiten an Körper und Seele beschreibt, denen der kleine Junge in ihrem Roman ausgesetzt ist – und mich dabei erwischt, wie sehr ich auf Rache, nicht auf Vergebung wartete.

Ich habe mit Petra Hartlieb die „Freunderlwirtschaft“ in ihrem neuen Krimi über einen Mordfall in Regierungskreisen nachverfolgt. Die Umstände des Falls erinnern nicht von ungefähr in vielen Details an die kurze politische Ära einer Jungmännertruppe in Slim-fit-Anzügen mit hohen Ambitionen, überbordendem Selbstbewusstsein und niedriger Moral, die erst vor Kurzem zu Ende gegangen ist. Man erinnert sich mit Grausen.

Dabei müssten eigentlich die Geschichten aus der Pathologie grauselig sein, die Falter-Chefredakteur Florian Klenk in seinem neuen Buch über den Gerichtsmediziner Christian Reiter und seine spannendsten Fälle zusammengetragen hat. „Über Leben und Tod“ kann man durchaus als kleine Kulturgeschichte von Körper- und Endlichkeit lesen: wissenschaftlich präzise aufgeschrieben, und zugleich in teils heitere Schnurren verpackt.

Aber nichts währt ewig, schon gar nicht die viel zu kurze Auszeit, die man Sommer nennt. Weshalb sich das Leben mit Terminen sowie die große Stadt Wien langsam wieder mit Menschen füllen, die in den kommenden sechs Wochen einen politischen Marathon vor sich haben: Plakate kleben, politische Programme unter das Volk bringen, Talkshows und Bierzelte besetzen und eine Wahl gewinnen, sondieren, Koalitionen verhandeln, Sideletter formulieren, um Ministerposten keilen. Das dürfte bis Weihnachten dauern und alle anderen Debatten überlagern.

Da wird wenig Zeit für Literatur bleiben, stattdessen werden Exegesen der Reden von Herbert Kickl (FPÖ) und Abgesänge auf Andreas Babler (SPÖ), Satiren über Dominik Wlazny (Bierpartei) und erwartbare Interviews mit Karl Nehammer (ÖVP) gelesen, es werden mehr Zeitungen als sonst gekauft und X-Accounts intensiv verfolgt, Parteiveranstaltungen werden besucht und die x-ten TV-Diskussionen geschaut.

Wenn bei alledem Luft bleibt für eine Stunde Seelenruhe, dann rate ich zu „Schiff aus Stein“ von Karl-Markus Gauß. Ein Buch zum Träumen und Wegfliegen. Und sei es nur für ein paar Minuten, beim Warten auf den Herbst. Und auf eine neue Regierung.

