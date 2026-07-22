Lange gab es Streit, was mit dem Gebäude geschehen sollte, zu dem auch Neonazis gerne pilgerten. Die Regierung hofft, mit dem neuen Nutzer eine „Neutralisierung des Ortes“ zu erreichen.

An Pathos hat es Adolf Hitler ja nie gefehlt. In „Mein Kampf“ schrieb er ganz am Anfang: „Als glückliche Bestimmung gilt es mir heute, dass das Schicksal mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zuwies. (…) So scheint mir dieses kleine Grenzstädtchen das Symbol einer großen Aufgabe zu sein.“ Was Hitler beim Schreiben 1924 vorschwebte, war eine „Wiedervereinigung“ des Deutschen Reiches und Österreichs, weil: „Gleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich.“