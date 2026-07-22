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Braunau am InnIn Hitlers Geburtshaus ist nun die Polizei eingezogen

Lesezeit: 3 Min.

Österreichische Polizeibeamte haben vor der neuen Polizeiinspektion in Braunau Aufstellung genommen. Dort, wo einst Adolf Hitler zur Welt kam.
Österreichische Polizeibeamte haben vor der neuen Polizeiinspektion in Braunau Aufstellung genommen. Dort, wo einst Adolf Hitler zur Welt kam. Matthias Schrader/AP

Lange gab es Streit, was mit dem Gebäude geschehen sollte, zu dem auch Neonazis gerne pilgerten. Die Regierung hofft, mit dem neuen Nutzer eine „Neutralisierung des Ortes“ zu erreichen.

Von Robert Probst, München

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An Pathos hat es Adolf Hitler ja nie gefehlt. In „Mein Kampf“ schrieb er ganz am Anfang: „Als glückliche Bestimmung gilt es mir heute, dass das Schicksal mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zuwies. (…) So scheint mir dieses kleine Grenzstädtchen das Symbol einer großen Aufgabe zu sein.“ Was Hitler beim Schreiben 1924 vorschwebte, war eine „Wiedervereinigung“ des Deutschen Reiches und Österreichs, weil: „Gleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich.“

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