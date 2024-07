Über den Immobilien-Milliardär René Benko weiß man inzwischen so gut wie alles. Wie er ein Firmenimperium aufbaute, das dann die größte Pleite der österreichischen Wirtschaftsgeschichte hinlegte. Man hat Bilder seiner Luxusvilla in Tirol gesehen und weiß, wie der prächtige Firmensitz in Wien ausgestattet war. Zuletzt hat sich noch seine Ehefrau geäußert und gesagt, dass sie mit den Geschäften ihres Mannes nichts zu tun habe.