Wir erinnern uns an die 1970er-Jahre: Viele Seen und Flüsse waren trüb, sie waren durch Abwässer und andere Schadstoffe stark verunreinigt. Naturschützer und schließlich auch die Politik steuerten gegen, und mittlerweile ist die Qualität der Badegewässer in Österreich wieder sehr gut. 95,8 Prozent der untersuchten Seen und Flüsse waren 2024 von „ausgezeichneter Qualität“, heißt es in einem aktuellen Bericht der Europäischen Umweltagentur. Damit liegt Österreich im europäischen Vergleich auf Rang vier. Deutschland folgt auf Platz acht; dort bekamen 90,53 Prozent der Badegewässer das Gütesiegel „ausgezeichnet“.