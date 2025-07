Ist da jemand? Diese Frage stellt sich, wenn man Vizekanzler Andreas Babler bei seiner Arbeit seit dem Amtsantritt im März beobachtet. Damals hat er in der österreichischen Ampel von seinem Vorgänger Werner Kogler (Grüne) ein thematisches Kraut-und-Rüben-Ministerium übernommen und noch ein weiteres Ressort hinzugefügt – Wohnen. Wenn man Babler in der Fragestunde im Nationalrat vor zwei Wochen zugehört hat, wird deutlich: Leistbares Wohnen ist dem Minister, der gleichzeitig SPÖ-Chef ist, wirklich ein Herzensanliegen.

Wohnbauförderung ist jedoch Ländersache, die Wohnagenden liegen faktisch in anderen Ressorts. Was sein Ministerium genau macht, darauf versuchte Babler im Parlament eine Antwort zu geben. „Die Aufgabe des Ministeriums ist es tatsächlich, die gesamte gemeinsame Wohnpolitik zu koordinieren, hier läuft alles zusammen.“ Dazu bekannte er freimütig: „Es sind 1000 Euro budgetiert für diesen Bereich. Diese 1000 Euro sind ein Posten, der veranschaulichen soll, dass es diesen Posten gibt.“ In der Fragestunde stellte der Minister eindrucksvoll unter Beweis, warum es nicht Antwortstunde heißt. Mit entwaffnender Ehrlichkeit erklärt er: „Sobald ich ein konkretes Modell vorliegen habe, können wir über die Fragen, die Sie angesprochen haben, gerne diskutieren.“

Kein konkretes Modell und kein konkreter Plan, das gilt auch für den Medienbereich, der bei Babler liegt. Hier ist er zu Oppositionszeiten mit markigen Sprüchen aufgefallen. Aber die notwendige Entpolitisierung des ORF ist offensichtlich kein großes Anliegen mehr, wie auch die Bestellung von Heinz Lederer zum Stiftungsratvorsitzenden zeigt, der mit einer personalpolitischen Besetzungswunschliste im ORF hausieren gehen soll.

Vor zwei Jahren wurde die Printausgabe der Wiener Zeitung eingestellt und auf ein Onlinemedium mit angeschlossener staatlicher Journalismusausbildung unter der Ägide des Kanzleramts umgestellt. Eine Konstruktion, die einen Missbrauch von Macht und Millionen darstellt. Der damalige Oppositionspolitiker Babler sagte: „Wenn wir wieder in Regierungsverantwortung sind, dann werden wir jedenfalls Mittel und Wege suchen, um die Wiener Zeitung als gedruckte Tageszeitung zurückzuholen.“ Seit er selbst in der Regierung sitzt, ist das kein Thema mehr.

Vielmehr drückt sich Babler vor klaren Aussagen. Wie in dieser Woche bekannt wurde, bekommt die propagandistische Onlineplattform Exxpress 41 300 Euro Qualitätsförderung. Die Entscheidung hat die weisungsfreie Behörde KommAustria getroffen, Babler kann hier nicht direkt eingreifen. Aber wenn der Beteuerung, ihm sei „wichtig, dass man Qualitätsjournalismus fördert und nicht irgendwen“, nicht einmal ein Bekenntnis zum Ehrenkodex oder der Mitgliedschaft im Presserat als Bedingung für die Vergabe von Steuergeldern folgt, dann erstaunt das.

In der Kulturpolitik kann man ebenfalls nicht einmal erahnen, was der zuständige Minister − abgesehen von Einsparungen − vorhat. In einem Interview in der ORF-Sendung „Kulturmontag“ Ende Mai verteidigte er die massiven Kürzungen insbesondere im Filmbereich, verpasste aber die Chance, so etwas wie ein Konzept zu präsentieren. Bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele vergangene Woche füllte er die Leerstelle nicht, sondern versprach wie gewohnt wortreich wolkig: „Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass in Österreich wieder groß geträumt werden kann.“

Es würde schon reichen, wenn Babler einmal mit Taten beginnen würde. Bislang ist der SPÖ-Chef in seiner Rolle als Minister − anders als die Kabinettsneulinge Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) oder Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) − noch nicht angekommen; der Vizekanzler wirkt wie ein Adabei in dieser Bundesregierung.

