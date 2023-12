In Österreich muss die Sicherstellung von Handys und Handydaten strenger geregelt werden. Die Gesetzeslage, wonach Datenträger ohne richterliche Genehmigung beschlagnahmt werden können, sei verfassungswidrig, so der Verfassungsgerichtshof. Der zu wenig geregelte Zugriff auf Daten verstoße gegen das Recht auf Privatleben, weil umfassende Profile der Betroffenen erstellt werden könnten, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Entscheid. Ausgewertete Chats hatten eine große Rolle für die Staatsanwaltschaft gespielt, die gegen eine Reihe von Spitzenpolitikern zum " Ibiza"-Skandal ermittelt. Auf laufende Verfahren würden die neuen Regelungen jedoch keine Auswirkungen haben.