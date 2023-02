Der Internet-Sender AUF1 aus Oberösterreich zum Leitmedium für Verschwörungsideologen avanciert. Wer hinter dem Projekt steckt - und was es erreichen will.

Von Werner Reisinger

Auf der einen Seite "antiimperialistische Linke", die in ihren Reden von angeblichen "ukrainischen Killerbanden und Nazi-Faschisten" sprachen, auf der anderen Seite Russlandfahnen, Friedenstauben, "Ami Go Home"-Schilder und Tausende "Kriegsgegner" - einen so großen Auflauf hatte München seit Längerem nicht gesehen. Rund 13 000 Menschen waren vergangenes Wochenende vor allem den Aufrufen von Influencern der sogenannten Querdenker gefolgt und auf den Königsplatz gekommen. Die Sicherheitskonferenz, die nicht weit entfernt im Luxushotel "Bayerischer Hof" stattfand, bot den idealen Anlass für Verschwörungsgläubige, Russlandfans und "Reichsbürger" aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, gegen die Nato und "für den Frieden" zu demonstrieren.