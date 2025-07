Die veränderte Lage in Syrien nach Assads Sturz. Der eingeschränkte Familiennachzug. Grenzkontrollen. Das sind einige Gründe, warum die Migration in vielen EU-Ländern zurückgegangen ist. In Österreich wurden nach Angaben von Statista von Januar bis Ende Mai 2025 knapp 7 500 Asylanträge gestellt. Im Vergleichszeitraum 2024 waren es noch 25 360. In Deutschland meldete das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), dass zwischen 1. Januar und 30. Juni 72 818 Asylanträge gestellt wurden. Das sei ein Rückgang von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.