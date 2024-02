Interview von Gerhard Fischer

Wien, zweiter Bezirk, nahe der U-Bahnstation Donaumarina: Vor der jüdischen Schule stehen Militärpolizisten. Einige Meter weiter, die Wehlistraße hoch, ist der Eingang zum Sportzentrum des jüdischen Sportvereins SC Hakoah Wien. Wer es betreten will, muss durch eine Sicherheitsschleuse, die jenen an Flughäfen ähnelt. Das ist die bittere Realität im Jahr 2024. Paul Haber, 79, früher Internist und Sportmediziner am Allgemeinen Krankenhaus in Wien, ist seit 1984 Vorsitzender der Hakoah, die momentan etwa 500 Mitglieder zählt, unter anderem Schwimmer, Tennisspieler und Basketballer. Seit 2008 ist die Hakoah im Sportzentrum an der Wehlistraße beheimatet. Paul Haber sitzt Mitte Januar in einem Besprechungsraum des Sportzentrums, das nach seinem Vater benannt ist; Karl Haber war Schwimmer und Wasserballer.