Helmut Qualtinger hat den "Herrn Karl" zur Legende gemacht. Nun schlüpft Kabarettist Andreas Vitásek in diese Rolle. Welche Dinge ändern sich nie in Österreich - und wie hat er Qualtinger erlebt?

Interview von Gerhard Fischer

Der Herr Karl, der im Keller eines Feinkostladens über die Zeit von 1930 bis 1955 redet, ist ein Opportunist. Er laviert sich durchs Leben, auch auf Kosten anderer, und er findet dafür stets Entschuldigungen. Helmut Qualtinger hat das einstündige Solo-Stück 1961 aufgeführt - und er hat sich, weil sein Blick in die österreichische Seele so grandios gewesen ist, auf ewig mit dieser Rolle verbunden. Der Kabarettist und Schauspieler Andreas Vitásek, 67, bringt den Herrn Karl trotzdem wieder auf die Bühne, das nächste Mal am Nationalfeiertag im Wiener Rabenhof Theater.