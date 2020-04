Österreich gehörte bei den Corona-Einschränkungen zu den Vorreitern in Mitteleuropa, nun setzt sich das Land bei den Lockerungen an die Spitze. "Genauso wie wir von Anfang an rasch und konsequent gehandelt haben, um das Virus einzudämmen, werden wir auch jetzt alles tun, um so bald wie möglich unsere Freiheit zurückzugewinnen", sagte Kanzler Sebastian Kurz am Montag bei einer Rede zum 75-jährigen Bestehen der Zweiten Republik. Die "Eigenverantwortung" soll eine zentrale Rolle spielen, also Abstand und Masken. Trotz der schwierigen Etatlage durch die Epidemie wolle seine Regierung an Steuerentlastungen festhalten, besonders für kleine und mittlere Gehälter. Kurz nahm anlässlich des Jubiläums Bezug auf die Nachkriegszeit. Stets sei Österreich gestärkt aus Krisen hervorgegangen. "Und so wird es auch diesmal sein, da bin ich mir sicher." Von fast 1000 Neuinfektionen pro Tag im März auf weniger als 100 Neuinfektionen am Tag - das sei ein "Meilenstein, über den wir uns freuen". Daher beginnt der Neustart der Schulen auch schon am 4. Mai - im Schichtbetrieb für Abiturienten und andere Schüler, die kurz vor ihrem Abschluss stehen. Sollte es keinen Anstieg bei Corona-Neuinfektionen geben, darf vom 18. Mai an der Großteil der Kinder und Jugendlichen wieder zur Schule gehen. Die Gastronomie darf auf Lockerungen hoffen, und sogar Sportveranstaltungen soll es wieder geben, wenn auch nur für in Blech verpackte Akteure: Mit einem Rennen am 5. Juli in Spielberg will die Formel 1 in die Saison starten.