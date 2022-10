An Allerheiligen wird vielerorts vor den Kriegerdenkmälern der gefallenen Soldaten gedacht. Wie eine zeitgemäße Form des Erinnerns aussehen kann, zeigt das Beispiel Hittisau in Vorarlberg.

Von Alexandra Föderl-Schmid

An Allerheiligen und Allerseelen strömen die Menschen nicht nur zu den Gräbern, sondern statten auch Kriegerdenkmälern ihren Besuch ab. So ist es Tradition. Eine Tradition, die vor allem vom Kameradschaftsbund, der in Österreich laut eigenen Angaben rund 250 000 Mitglieder in etwa 1800 Ortsverbänden zählt, hochgehalten wird. Kranzniederlegungen inklusive. "Das gehört soziokulturell dazu, vor allem im ländlichen Raum", sagt der Zeithistoriker Werner Suppanz von der Universität Graz, der sich seit Jahren mit dem Thema Erinnerungskultur und hier besonders den Denkmälern wissenschaftlich auseinandersetzt. "Hier gibt es eine Kontinuität, auch die Zeremonien werden nicht infrage gestellt."