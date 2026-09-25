Man könnte denken, Ulrich Siegmund habe gerade Besseres zu tun, als zu verreisen. Dennoch ergibt der Besuch des AfD -Wahlsiegers von Sachsen-Anhalt in Wien Sinn. Siegmund kam Anfang der Woche, um Herbert Kickl zu treffen, den Chef der extrem rechten FPÖ. An seiner Seite durfte er das Parlament besuchen und an einer Fraktionssitzung der FPÖ teilnehmen, von der sich Siegmund einiges abgucken möchte. Er sei nämlich dabei, die erste AfD-Regierung auf die Beine zu stellen, erzählte er später in einem Reel , und da wolle er keine Fehler machen und von der Regierungserfahrung der FPÖ lernen.

Die Bilder, die bei dem Treffen entstanden (Händeschütteln, Daumen hoch) bestätigten einmal mehr den Eindruck der großen Einigkeit, die zwischen den Parteien seit Jahren herrscht. Genauer gesagt, seit sich Heinz-Christian Strache und Frauke Petry 2016 auf der Zugspitze trafen. Beide sind als Vorsitzende von FPÖ und AfD längst Geschichte, die Verbindung der Parteien wurde seither aber nur inniger. Erst Anfang September war die Wiener FPÖ auf Berlin-Besuch, um sich dort von der AfD im angeblichen Problembezirk Neukölln herumführen zu lassen.

Insofern war man doch recht erstaunt, als Herbert Kickl im Sommergespräch des ORF Anfang September vehement bestritt, dass die FPÖ und AfD „Schwesterparteien“ seien. Den Begriff haben AfD-Leute immer wieder verwendet, wobei der FPÖ offenbar die Rolle der großen Schwester zugeschrieben wird, die ein „leuchtendes Vorbild“ sei, wie es AfD-Chefin Alice Weidel ausdrückte. Nun bestätigte Kickl zwar, dass es große inhaltliche Überschneidungen zwischen den Parteien gebe, aber: „Wir haben kein Bündnis.“ Er habe auch das Regierungsprogramm der AfD nicht „rauf und runter studiert“.

Seither rätselt man in Österreich, was Kickl damit bezweckt. Zumal die Bilder des jüngsten Wiener Treffens wieder sehr schwesterlich wirkten. Die Vermutung: Selbst einem extrem rechten Politiker wie Kickl ist die AfD zu radikal.

Alice Weidel dachte im Sommer laut über einen Austritt Deutschlands aus dem Schengenraum nach. Dazu kommt die Haltung der AfD zum Euro: Sie ist ihrem Bundestagswahlprogramm zufolge für einen Ausstieg aus dem Euro-System.

Nun ist Kickl alles andere als ein glühender Europäer, er weiß aber sehr wohl, dass die Forderung nach einem EU- oder Euro-Austritt in Österreich schlecht ankommen würde. Der größte Teil der österreichischen Bevölkerung ist proeuropäisch, und Kickl ist darauf angewiesen, noch mehr Wähler von der dezidierten Europa-Partei ÖVP abzuziehen.

Was Kickl Siegmund, den er als „lieben Uli“ ansprach, wohl geraten hat? Kickl war 2024 in einer nicht unähnlichen Situation. Er hatte die Nationalratswahl gewonnen, fand aber niemanden, der mit ihm regieren wollte. Am Ende erklärte sich die ÖVP, die dies immer ausgeschlossen hatte, bereit, ihn zum Kanzler zu machen. Die Verhandlungen scheiterten allerdings daran, dass Kickl an seinen radikalen Forderungen festhielt.

Regieren wollen oder radikal bleiben – das ist die Frage, die sich auch Siegmund jetzt stellen muss. Es wird wohl nicht das letzte Mal gewesen sein, dass jemand von der AfD Rat in Österreich sucht.

Diese Kolumne erscheint auch im Österreich-Newsletter, der die Berichterstattung der SZ zu Österreich jeden Freitag bündelt. Gleich kostenlos anmelden.