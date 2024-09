SZ Plus Österreich : Der Mann, der aus dem Schatten kam

Herbert Kickl ist sicher kein Charismatiker, kein brillanter Redner, kein Charmeur. Aber er ist mit seinen rechtsextremen Sprüchen so erfolgreich wie kein anderer. Jetzt will er „Volkskanzler“ von Österreich werden. Wer ist dieser Mensch, an dem alles radikal ist?