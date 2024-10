Eine 14-Jährige steht in Österreich wegen eines mutmaßlich geplanten Messerattentats vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, sich der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen zu haben. In dem Prozess am Landgericht in Graz ist das Mädchen wegen terroristischer Vereinigung und Beteiligung an einer kriminellen Organisation angeklagt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die Angeklagte mit einem Mädchen in Deutschland über einen Anschlag an einem belebten Platz im Zentrum von Graz in einem Chat kommuniziert. Die Gesprächspartnerin wurde verhaftet, deutsche Behörden verständigten die österreichische Polizei.