Von Markus Balser und Moritz Baumann, Berlin

Wie der Aufbruch läuft? Yvette Hartmann will die Antwort in einer der Werkshallen geben. "2019 war von den Fahrgastzahlen her unser bestes Jahr", erzählt die Vorständin der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Doch in der Pandemie seien viele Rostocker wieder ins Auto gestiegen, der ÖPNV ist um 20 Prozent eingebrochen. Schlechtes Timing. Denn nach Plänen der Bundesregierung sollen die Deutschen im großen Stil raus aus den Autos und rein in die Bahnen. Nur mit einem ÖPNV-Turbo, so lautete das Kalkül, würden auch die Klimaziele erreicht.