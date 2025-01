Um die ganze Tragweite des Problems zu verstehen, sieht man sich am besten die Linie 42 an: Sie fährt einmal quer durch Buenos Aires, von Nueva Pompeya, einem Arbeiterviertel ganz im Süden der Stadt, bis hoch in den Norden, ins schicke Belgrano, wo das Stadion des Fußballklubs River Plate steht. Seine Fans benutzten bisher immer gern den 42er-Bus, um zu den Spielen ihres Vereins zu fahren, was auch insofern passte, als die Fahrzeuge in Gelb und Rot lackiert sind, fast so wie die Farben von River Plate, Weiß und Rot. Nun aber soll sich das ändern: Die Linie 42 soll eingefärbt werden, in Blau, ausgerechnet, ist das doch die Farbe des Erzrivalen Boca Juniors.