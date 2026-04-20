Es war ein unruhiges Wochenende in der Straße von Hormus, der wichtigen Schifffahrtsroute im Nahen Osten. Am Freitag hieß es aus Iran, sie werde geöffnet, aber schon am Samstag war sie wieder geschlossen – Iran soll sogar mehrere Schiffe angegriffen haben. Dieses Durcheinander macht ein weiteres Mal deutlich, wie sehr der Krieg der USA und Israels gegen Iran die internationale Politik aus dem Gleichgewicht gebracht hat.

Trotz aller öffentlichen Drohungen aber scheinen die USA und Iran wieder ins Gespräch zu kommen – Washington kündigte neue Verhandlungen an, Teheran reagierte zurückhaltend. Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna lehnte die iranische Führung ein weiteres Treffen mit US-Vertretern zunächst ab. Lesen Sie hier die neuesten Nachrichten zum Thema.

Das Hotel Serena in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad aber stornierte Gästen bereits gebuchte Zimmer mit der Begründung, alle Räumlichkeiten würden für Friedensgespräche benötigt. Die pakistanische Regierung, die in dem Konflikt vermittelt, genießt das Vertrauen beider Seiten. US-Präsident Donald Trump hat Pakistans Armeechef Syed Asim Munir sogar seinen „Lieblingsfeldmarschall“ genannt. So berichtet es mein Kollege Tobias Matern – er ist nach Pakistan gereist, um die Friedensverhandlungen zu verfolgen. Sein erster Eindruck: „In Islamabad streichen Arbeiter die Bordsteinkanten der Straßen, die zum Serena-Hotel führen, in schwarz und gelb nach – die Stadt soll herausgeputzt werden.“

Auch in Hannover ist die Weltpolitik eingetroffen - in Gestalt des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Zwischen ihm und Kanzler Merz gibt es viel zu besprechen, wie Michael Bauchmüller schreibt: etwa zum neuen Freihandelsabkommen, zum Schutz des Regenwaldes und dem Verhalten von US-Präsident Trump.

Merz hatte Brasiliens Regierung im vergangenen Jahr brüskiert, als er nach einem Besuch in Belém erklärt hatte, alle seien froh gewesen, „von diesem Ort, an dem wir da waren“, wieder heimgekehrt zu sein. Es bleibt der Stadt Hannover zu wünschen, dass Lula diesen Satz nicht ummünzt auf diesen Ort in Niedersachen, an dem er gerade ist.

Was heute wichtig ist

Iran wirft USA „Piraterie“ vor – Ölpreis steigt. Laut Medienberichten lehnt die iranische Führung ein zweites Treffen mit US-Vertretern zunächst ab. Demnach gebe es keine Perspektive für seriöse Verhandlungen. Das US-Militär hat laut US-Präsident Trump einen iranischen Frachter an der Straße von Hormus an der Weiterfahrt gehindert. Iran kündigte Vergeltung für „Piraterie“ an. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Hochrechnung: Partei von Ex-Präsident Radew gewinnt Wahl in Bulgarien. Das Bündnis Progressives Bulgarien von Ex-Staatschef Rumen Radew hat die Parlamentswahl laut Hochrechnungen deutlich gewonnen und könnte die absolute Mehrheit erreichen. Es war die achte Parlamentswahl seit April 2021. Radew hat sich als Präsident russlandfreundlich gezeigt, doch er will die EU-Hilfen für die Ukraine laut eigener Aussage nicht blockieren. Zum Artikel

Deutsch-brasilianische Regierungskonsultationen: Warum Berlin Brasília braucht. Fast das halbe Kabinett reist nach Hannover, um sich mit der brasilianischen Regierung zu beraten. Es geht auch um die wirtschaftlichen Beziehungen. In zwei Wochen tritt vorläufig das Mercosur-Abkommen in Kraft, besteht es entsteht damit eine Freihandelszone, die 20 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung umfasst. Zum Artikel

FC Bayern München: Der gnadenlose deutsche Meister. 15 Punkte und 50 Tore Vorsprung: Der FC Bayern schlägt Stuttgart mit 4:2 und ist vier Spieltage vor Schluss endgültig nicht mehr einzuholen. Doch es gibt mehr zu holen. Das Team steht schließlich im Halbfinale des DFB-Pokals und der Champions League. Zum Artikel

Nordrhein-Westfalen stimmt für Olympia-Bewerbung. Nordrhein-Westfalen hat über die Olympia-Bewerbung von „KölnRheinRuhr“ abgestimmt – und feiert große Zustimmung in vielen kleineren Städten. In Köln ist man mit 57,4 Prozent Ja-Stimmen nicht ganz so euphorisch. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Justizressort stellt zivilrechtliche Maßnahmen gegen digitale Gewalt vor. Das Gesetz gegen digitale Gewalt ist in der Länder- und Verbändeanhörung. Der bisher öffentlich nicht bekannte zivilrechtliche Teil sieht ein Auskunftsverfahren mit richterlichem Vorbehalt, Accountsperren und eine stärkere Verantwortung der Plattformen vor. Auch wichtig: Deutschland und Brasilien vereinbaren heute eine KI-Partnerschaft. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: VW spaltet sich entlang geopolitischer Gräben. Volkswagen unterstreicht seine China-Strategie mit zehn neuen E-Modellen – entwickelt und gebaut in China und mit anderen Chips als in Amerika und Europa. Den Wolfsburgern bleibt nichts anderes übrig: Die USA und China bekämpfen sich mit Sanktionen und schwarzen Listen. Zum Briefing