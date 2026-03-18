Energiekrise„Die Regierung muss den Menschen deutlich machen, dass nicht alles so bleiben kann“

Sie ist eine der renommiertesten Wirtschaftsprofessorinnen des Landes und hat bereits höchste wissenschaftliche Auszeichnungen erhalten. Einer breiteren Öffentlichkeit jedoch wurde Nicola Fuchs-Schündeln erst im vergangenen Sommer bekannt, als sie bei der Klausurtagung der Koalitionsfraktionen in Würzburg den Abgeordneten von CDU/CSU und SPD ins Gewissen redete. Tenor ihres Impulsreferats, um das die Fraktionschefs Jens Spahn und Matthias Miersch sie gebeten hatten: Wer den Aufstieg von Populisten verhindern will, muss für Wirtschaftswachstum und für einen handlungsfähigen Staat sorgen, der die Alltagsprobleme der Menschen nicht nur verbal begleitet, sondern wirklich angeht. Die Parlamentarier zeigten sich beeindruckt von dem, was ihnen die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) zu sagen hatte. Die Miseren allerdings, mit denen Union und SPD zu kämpfen haben, sind seither nicht kleiner geworden.