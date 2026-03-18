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ZeitgeschichteWenn der Ölpreis die Politik durchschüttelt

Lesezeit: 3 Min.

Alternatives Transportmittel statt Fahrverbot: Im Oktober 1973 hat ein Paar im bayerischen Weilheim zwei Pferde vor seinen VW-Bus gespannt.
Alternatives Transportmittel statt Fahrverbot: Im Oktober 1973 hat ein Paar im bayerischen Weilheim zwei Pferde vor seinen VW-Bus gespannt. Imago/United Archives/kpa Keystone

Energiekrisen haben immer wieder die Projekte von Bundesregierungen vereitelt und das Ende nicht nur einer Kanzlerschaft beschleunigt. Schon in den 1970ern forderte Helmut Schmidt Konsequenzen – bis hin zu E-Autos.

Von Roland Preuß, Berlin

„In der Bundesrepublik stehen wir vor der Notwendigkeit umfassender Reformen“, sagte der Bundeskanzler. „Die Durchführung der notwendigen Reformen und ein weiteres Steigen des Wohlstands sind nur möglich bei wachsender Wirtschaft und gesunden Finanzen.“ Friedrich Merz könnte diese Sätze gut recyceln für eine aktuelle Rede im Bundestag, mit einer kleinen Anpassung, weil das Wachstum, anders als damals, schon seit Jahren stockt: Die Reformen sind notwendig, damit die Bundesrepublik Wirtschaftswachstum und gesunde Finanzen überhaupt wieder erreicht.

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