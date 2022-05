Raffinerie in Százhalombatta bei Budapest: Hier kommt Öl aus der russischen Druschba-Pipeline an. Solche Lieferungen könnten nun vom EU-Embargo ausgenommen werden.

Die Kommission hofft auf eine Einigung vor dem EU-Gipfel am Montag. Demnach soll der Importstopp für russisches Öl zunächst nur für Lieferungen per Tankschiff gelten, Pipelines bleiben ausgenommen. Und das ist nicht das einzige heikle Thema beim Spitzentreffen.

Von Björn Finke, Brüssel

Das Einladungsschreiben für den EU-Gipfel hat sieben Absätze. Darin erklärt der Verfasser, Ratspräsident Charles Michel, den "Dear colleagues", den 27 Staats- und Regierungschefs, über welche Themen sie an diesem Montagnachmittag und am Dienstagmorgen in Brüssel diskutieren werden. Doch in keinem der sieben Absätze erwähnt Michel den brisantesten Streitpunkt zwischen den EU-Regierungen: das geplante Ölembargo gegen Russland.