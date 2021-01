Bei der Rente steht den Menschen in Deutschland ein Jahr mit Entscheidungen und hitzigen Debatten bevor. Zum Bundestagswahlkampf bahnt sich Streit darüber an, ob Arbeitnehmer länger bis zur Rente im Job bleiben sollen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat entsprechende Vorschläge der Arbeitgeber zur Zukunft der Rente als "völlig inakzeptabel" kritisiert.

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt: "In den kommenden Jahren wird die "Babyboomer"-Generation in Rente gehen und der Druck auf unsere sozialen Sicherungssysteme wird aufgrund dieses demografischen Wandels immer stärker werden. Deshalb ist klar - und wir sollten uns alle bei diesem Thema auch einmal ehrlich machen: Wenn unsere Lebenserwartung immer weiter steigt, muss unsere Lebensarbeitszeit zwangsläufig auch steigen." Dulger betonte: "Es gibt keine Alternative, als dass die Kosten aus der Alterung der Gesellschaft auf die Generationen verteilt werden - denn nur so kann das langfristige Vertrauen in die gesetzliche Rente erhalten werden."

DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel warnte am Montag vor einer Rentenkürzung durch die Hintertür für viele Beschäftigte. "Schon heute scheiden viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer krankheitsbedingt vorzeitig aus dem Erwerbsleben aus - und haben dabei erhebliche Rentenabschläge hinzunehmen." Höhere Altersgrenzen seien de facto eine "Gewinnmaximierung für Unternehmen" auf dem Rücken der Arbeitnehmer, insbesondere zu Lasten kranker, arbeitsloser und schwer arbeitender Menschen. "Das wäre der völlig falsche Weg", sagte auch Verdi-Chef Frank Werneke zu Dulgers Idee. "Das Renteneintrittsalter würde nicht mehr politisch durch das Parlament festgelegt, sondern die Entscheidung würde sozusagen an das Statistische Bundesamt abgegeben."