Bund und Länder haben sich auf einen Start des 49-Euro-Monatstickets im Nahverkehr zum 1. Mai geeinigt. Das sagte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) als Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz am Freitag nach der Sitzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Es steht noch die Zustimmung der EU-Kommission aus. Im vergangenen Sommer hatten Millionen Fahrgäste während einer dreimonatigen Rabattaktion das Neun-Euro-Ticket genutzt. Als dauerhafter Nachfolger soll im Mai nun das bundesweit gültige Ticket für 49 Euro im Monat für Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr kommen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte ursprünglich gesagt, das 49-Euro-Ticket solle so schnell wie möglich kommen, angepeilt werde Anfang des Jahres 2023. Weil sich Bund und Länder bei Finanzierungsfragen und der konkreten Umsetzung des Tickets aber lange nicht einig waren, verzögert sich der Start um mehrere Monate. Krischer hatte am Morgen der dpa gesagt: "Wir sind alle einig, dass es ein digitales Ticket werden soll." In einer kurzen Übergangszeit sei aber ein Papierticket nötig. "Die Systeme zur Kontrolle sind oft unterschiedlich, da muss die Technik noch synchronisiert werden."