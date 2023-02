Ein zweitägiger Warnstreik im Öffentlichen Dienst hat am Donnerstag in mehreren Bundesländern begonnen. Betroffen waren zunächst Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen, ab Freitag soll auch in Baden-Württemberg gestreikt werden. Mit den Arbeitsniederlegungen wollen die Beschäftigten ihren Forderungen im laufenden Tarifstreit des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Unter anderem in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf stand der Nahverkehr still. In Berlin war unter anderem die Stadtreinigung betroffen, die vorab ankündigt hatte, dass am Donnerstag und Freitag "wahrscheinlich die Restabfall- und Bioabfalltonnen sowie zum Teil auch die Wertstofftonnen nicht geleert" würden.