Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes plant die Gewerkschaft Verdi für kommende Woche Warnstreiks im Gesundheitswesen. Sie rief für Dienstag und Mittwoch zum Arbeitskampf von bundesweit Beschäftigten von Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und dem Rettungsdienst auf. Die Beschäftigten protestierten gegen das von Bund und Kommunen Ende Februar in der zweiten Gesprächsrunde vorgelegte Angebot, das deutliche Kaufkraftverluste bedeuten würde, so Verdi am Freitag. Verdi fordert für die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt, monatlich mindestens 500 Euro mehr Geld. Die Arbeitgeber haben eine Entgelterhöhung von fünf Prozent in zwei Schritten angeboten.