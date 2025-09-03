Jeder fünfte Beschäftigte im öffentlichen Dienst fühlt sich am Arbeitsplatz wegen möglicher Gewalt oder Bedrohungen nicht mehr sicher. In einer vom Deutschen Beamtenbund am Mittwoch in Berlin vorgestellten Umfrage gibt die Hälfte der im öffentlichen Dienst Beschäftigten an, schon einmal bei der Arbeit behindert, beschimpft oder tätlich angegriffen worden zu sein. 30 Prozent der befragten Bürger erklärten, Übergriffe auf öffentlich Beschäftigte beobachtet zu haben. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes wurden demnach vor allem beleidigt (87 Prozent) oder angeschrien (69 Prozent), jeder Dritte (36 Prozent) körperlich bedrängt. Am häufigsten waren den Beobachtungen zufolge Polizistinnen und Polizisten (60 Prozent) oder Rettungskräfte und Notärztinnen und -ärzte (56 Prozent) von Übergriffen betroffen.