Mit einem großen Warnstreik will die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag und Freitag Unikliniken und Landeskrankenhäuser lahmlegen. In Baden-Württemberg sollen zusätzlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zentren für Psychiatrie die Arbeit niederlegen. Hintergrund ist die Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder, verhandelt wird dort über Gehaltssteigerungen für etwa 2,5 Millionen Angestellte und Beamte. Verdi und der Beamtenbund kritisieren, dass die Arbeitgeber bisher kein Lohnangebot unterbreitet haben. Die Beschäftigten sollten offensichtlich "beim Gehalt abgehängt werden", sagte Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler. Die Verhandlungen werden am 7. Dezember fortgesetzt.