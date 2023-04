Von Benedikt Peters

Tarifverhandlungen zeichnen sich in aller Regel dadurch aus, dass sie länger dauern als gedacht. Am letzten Tag wird bis in die Nacht hinein verhandelt, gerne werden auch noch ein oder zwei Tage drangehängt. Insofern ist es durchaus bemerkenswert, dass die Schlichter, die den Konflikt im öffentlichen Dienst befrieden sollen, schon am Samstagmorgen eine E-Mail verschickten. Sie hätten eigentlich noch bis in diese Woche hinein diskutieren können, erst dann wäre die Frist zur Vorlage ihres Einigungsvorschlags abgelaufen.