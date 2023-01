Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland müssen sich auf Protestaktionen von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes einstellen. Nach dreistündigen Beratungen vertagten Gewerkschaften und Arbeitgeber ihre Tarifverhandlungen für Bund und Kommunen. Verdi-Chef Frank Werneke kündigte "einzelne Aktionen" vor dem zweiten Verhandlungstermin an, der am 22. und 23. Februar stattfindet. Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach sagte: "Wir werden Begleitmusik starten." Er bat um "Verständnis, wenn es an der einen oder anderen Stelle Beeinträchtigungen geben wird". Verdi und Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Lohn und einen Mindestbetrag von 500 Euro für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten. Sie begründen dies mit der hohen Inflation. Der Arbeitgeberverband VKA hat die Forderung als überzogen kritisiert.