In der Tarifrunde für den Öffentlichen Dienst der Länder fordern die Gewerkschaften sieben Prozent mehr Lohn, mindestens aber 300 Euro mehr im Monat. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen, erklärten Verdi und der Deutsche Beamtenbund zu den Beschlüssen ihrer Tarifkommissionen. „Die Beschäftigten wollen ein klares Signal der Arbeitgeber, dass ihre Leistungen künftig besser honoriert werden“, sagte Verdi-Chef Frank Werneke. Die Gespräche starten am 3. Dezember. Eine Einigung vor Mitte Februar gilt als unwahrscheinlich. Für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen war im April 2025 eine Lohnerhöhung um 5,8 Prozent mit einer Laufzeit bis Ende März 2027 vereinbart worden. Die Gespräche werden geführt für etwa 1,2 Millionen Tarifbeschäftigte der Länder (außer Hessen). Gefordert wird die Übertragung des Ergebnisses auf etwa 1,3 Millionen Beamte. Betroffen sind auch eine Million Pensionäre.